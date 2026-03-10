Uffici e scuole a energie rinnovabili in autunno via al progetto | Consentirà di ridurre costi ed emissioni di CO2

Durante il consiglio comunale di oggi è stata discussa un’interrogazione presentata da una consigliera del Partito Democratico riguardo a un progetto di installazione di energie rinnovabili negli uffici di viale Berlinguer e nel polo scolastico Lama Sud. Il progetto, previsto per l’autunno, mira a ridurre sia i costi energetici che le emissioni di CO2. La discussione si è concentrata sui dettagli dell’intervento e sui benefici attesi.

L’interrogazione si riferisce al progetto di efficientamento energetico approvato dalla Giunta comunale alla fine del 2025 che riguarda la centrale di teleriscaldamento e teleraffrescamento di via Fontana e l’installazione di pensiline fotovoltaiche nel parcheggio pubblico a servizio del polo Lama Sud. Il progetto riguarda un sistema energetico condiviso tra più immobili pubblici dell’area di viale Berlinguer. L’intervento coinvolge, in particolare, le sedi degli uffici comunali di via Berlinguer 58 e 60. Eviterà la necessaria manutenzione straordinaria delle macchine frigorifere esistenti che risultano essere in servizio da oltre 15 anni e darà anche un piccolo contributo al riscaldamento del polo scolastico Lama Sud. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

