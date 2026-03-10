Uffici e scuole a energie rinnovabili in autunno via al progetto | Consentirà di ridurre costi ed emissioni di CO2

Durante il Consiglio comunale di oggi si è parlato di un progetto che coinvolge uffici e scuole del territorio, con l'obiettivo di adottare energie rinnovabili entro questa stagione autunnale. La proposta, presentata dalla consigliera comunale del Partito Democratico, riguarda l'installazione di sistemi energetici sostenibili presso gli edifici di viale Berlinguer e del polo scolastico Lama Sud. La discussione ha approfondito i dettagli del piano e le sue implicazioni pratiche.

