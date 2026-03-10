UEFA allerta | la Premier spende l’85% dei ricavi

La UEFA ha espresso preoccupazione riguardo alle nuove norme finanziarie adottate dalla Premier League, che secondo l'organizzazione portano la spesa dei club inglesi a raggiungere l’85% dei ricavi. La questione riguarda la possibilità che questa situazione aumenti il divario economico tra le squadre della Premier League e le altre competizioni europee. La UEFA ha deciso di monitorare attentamente la situazione.

La UEFA osserva con crescente preoccupazione le nuove norme finanziarie approvate dalla massima divisione inglese, che rischiano di allargare ulteriormente il divario economico con il resto d’Europa. Il nuovo sistema, denominato Squad Cost Ratio, permetterà ai club della Premier League di destinare fino all’85% dei ricavi ai costi della rosa, una soglia che può salire al 115% in casi eccezionali. Mentre la federazione europea impone un limite del 70% per i club partecipanti alle coppe continentali, l’Inghilterra sta aprendo una breccia normativa che potrebbe trasformare definitivamente gli equilibri del calcio continentale. La questione non riguarda solo i numeri, ma la sopravvivenza stessa dei progetti sportivi delle squadre fuori dal perimetro britannico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UEFA allerta: la Premier spende l’85% dei ricavi Articoli correlati Ricavi UEFA 2024/25: la Champions sposta tutto, Inter a 136 milioniOltre 5 miliardi di euro complessivi: i club italiani crescono grazie alla Champions, più contenuti i premi di Europa League e Conference La crescita... Leggi anche: Juventus Women, quasi 1,5 milioni di ricavi da Uefa grazie a Champions ed Europei: i dettagli Una selezione di notizie su UEFA allerta la Premier spende l'85 dei... Uefa, abbiamo un problema: la Premier League è la vera Superlega (e si fa le regole per conto suo)Allarme (tardivo) della Uefa: il dominio finanziario della Premier League rischia di uccidere la competizione. Anche perché gli inglesi si scrivono regole diverse dal resto ... panorama.it Strapotere Premier: la UEFA preoccupata per il nuovo FPF ingleseDalla sede della UEFA, nell’ultimo periodo, le attenzioni sono rivolte sempre più sulla Premier League, il campionato più prestigioso e ricco del mondo, ma anche quello in cui le proprie società ... calcioefinanza.it