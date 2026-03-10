Nella notte, le città ucraine di Dnipro e Kharkiv sono state colpite da attacchi con missili e droni lanciati dalla Russia, causando almeno 20 feriti. Le forze russe hanno portato a termine nuovi raid che hanno coinvolto aree civili, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze immediate o sui danni materiali. Le autorità ucraine hanno riferito dei danni e del bilancio delle persone ferite.

Kiev, 10 mar. (Adnkronos) - Gli attacchi russi hanno colpito nella notte le città ucraine di Dnipro e Kharkiv, causando almeno 20 feriti. Lo riporta il Kiev Independent, mentre le squadre di emergenza continuano a valutare i danni. A Dnipro, il governatore Oleksandr Hanzha ha dichiarato che 10 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 12 anni. Il sindaco Borys Filatov ha detto che numerosi edifici sono stati danneggiati. "A seguito di un altro attacco russo, almeno otto edifici a più piani sono stati danneggiati. Diverse centinaia di finestre sono andate in frantumi", ha riferito Filatov. Dnipro, la quarta città più grande dell'Ucraina, con una popolazione prebellica di 968. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina, Russia attacca ancora con missili e droni: colpite Dnipro e Kharkiv

Articoli correlati

Ucraina, Russia attacca ancora con missili e droni: colpite Dnipro e a Kharkiv(Adnkronos) – Gli attacchi russi hanno colpito nella notte le città ucraine di Dnipro e Kharkiv, causando almeno 20 feriti.

Leggi anche: Ucraina sotto attacco, Russia colpisce con missili e droni: raid su Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia

Ucraina, missili e droni su Kiev e Leopoli

Aggiornamenti e notizie su Ucraina Russia attacca ancora con...

Discussioni sull' argomento Sale la tensione tra Ucraina e Ungheria. Trump a Zelensky: Chiuda l'accordo con Putin; Ucraina, per Zelensky la Russia sta preparando la spallata: i segnali; La guerra in Ucraina vista dal fronte, dove i soldati russi sono sempre meno (e l'Iran impara dalle battaglie dei droni); Segnali contrastanti L’Ucraina non sa ancora se la guerra in Iran aiuterà la sua causa oppure no.

Trump: "La guerra in Iran sarà presto finita". E parla un'ora con Putin. Al centro del colloquio l'Ucraina #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/10/idf-raid-imminenti-su-tiro-e-sidone-in-libano.-trump-liran-colpito-20-volte_4a4bd127-e669-44ab-a1 - facebook.com facebook

#Zelensky: il nuovo ciclo di negoziati sulla guerra in #Ucraina è stato rinviato x.com