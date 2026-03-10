Ucraina ripartono i negoziati ma le trattative sono già in salita

Le delegazioni di Russia e Ucraina sono pronte a riprendere i negoziati la prossima settimana dopo una pausa. Tuttavia, le tensioni tra le parti rimangono elevate e le possibilità di un esito positivo sembrano limitate. La ripresa del dialogo è prevista in un momento di crisi crescente, con entrambe le parti che si preparano a discutere le proprie posizioni.

I negoziati tra Russia e Ucraina potrebbero riprendere la prossima settimana, ma le probabilità che si rilevino un fallimento sono già altissime. Tanto più nell'attuale, caotico, scenario geopolitico, con la crisi in Medio Oriente e la guerra in Iran che avvantaggia Mosca e che Vladimir Putin ha intenzione di utilizzare a suo favore. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha comunicato che gli Stati Uniti hanno proposto un nuovo round di colloqui mediati da Washington per cercare uno spiraglio verso la fine della guerra. Gli Usa propongono nuovi negoziati trilaterali a Russia e Ucraina. I negoziati trilaterali si dovrebbero tenere la prossima settimana dopo il fallimento dei precedenti due round.