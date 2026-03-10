Il Movimento 5 Stelle sta attualmente lavorando a una risoluzione unitaria che riguarda le situazioni in Ucraina e Iran. Il rappresentante del partito ha dichiarato di aver già contattato alcuni leader progressisti e prevede di sentire anche altri nelle prossime ore. La proposta mira a trovare un accordo condiviso su questioni di rilevanza internazionale.

ROMA, 10 MAR – “Noi del M5s stiamo lavorando” per una risoluzione unitaria su Ucraina e Iran. “Adesso sentirò anche gli altri leader” progressisti, “li ho già sentiti. Io sarei davvero favorevole a una risoluzione unitaria perché in questo momento l’emergenza è tale e la situazione è così complicata che spetta alle forze progressiste esprimere un’unitarietà di indirizzo politico che serve anche per orientare il dibattito e dare un segno a questa maggioranza assolutamente confusa”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte a margine di un evento a Roma. (ANSA). Tensione Tajani Conte. “Trump a me non mi chiama Tony, invece a te Giuseppi.” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ucraina e Iran, Conte: ‘lavoriamo a una risoluzione unitaria progressista’

