Un attacco con tre bombe plananti ha colpito il centro di Sloviansk, città nell’est dell’Ucraina, causando la morte di quattro persone e il ferimento di almeno sedici, tra cui una ragazza di 14 anni. L’attacco ha provocato danni e caos nella zona, con i soccorritori che sono intervenuti sul posto per gestire le emergenze. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Tre potenti bombe plananti hanno colpito il centro della città di Sloviansk, nell’Ucraina orientale, uccidendo quattro persone e ferendone almeno 16, tra cui una ragazza di 14 anni. È accaduto martedì e a renderlo noto è il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk. Secondo i servizi di emergenza, altri attacchi con droni sono avvenuti nella notte colpendo tre città ucraine; si contano almeno 17 feriti, tra cui due bambini. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, attacco russo su Sloviansk: 4 morti e 16 feriti

