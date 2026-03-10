La Corte di Appello di Napoli ha deciso due assoluzioni nel procedimento relativo all’omicidio di Giovanni Gargiulo, un ragazzo di 14 anni ucciso a Napoli il 18 febbraio 1998. Giovanni Gargiulo era fratello di un collaboratore di giustizia. Le decisioni riguardano le accuse legate all’agguato che ha portato alla sua morte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono due le assoluzioni decise dalla Corte di Appello di Napoli sul caso Giovanni Gargiulo, 14enne fratello di un collaboratore di giustizia, assassinato a Napoli il 18 febbraio del 1998. Oltre al boss Andrea Andolfi, la Corte ha assolto anche Vincenzo Amodio (difeso dagli avvocati Giuseppe Milazzo e Danilo Di Cecco) dall’accusa di essere stato uno dei due killer di Gargiulo. I due imputati vennero ritenuti dalla Dda gli esecutori materiali di quell’omicidio e poi condannati in primo e secondo grado. La Corte di Cassazione ha però annullato il verdetto di secondo grado e rimandato la decisione a un’altra sezione della corte di Appello di Napoli che oggi si è espressa assolvendo i due “per non avere commesso il fatto”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ucciso in un agguato nel 1998, due le assoluzioni per l’omicidio del 14enne Giovanni Gargiulo

Articoli correlati

Minorenne ucciso in un agguato di camorra nel 1998, boss assoltoTempo di lettura: 2 minutiAssolto, per non avere commesso il fatto, Andrea Andolfi, detto “o’ minorenne”, dall’accusa di avere trucidato il ragazzino...

Omicidio a Orani, Tonino Pireddu ucciso sotto casa: agguato nel centro del paeseAveva 38 anni, lavorava come operaio, conduceva una vita apparentemente ordinaria in un paese dove tutti si conoscono.

Altri aggiornamenti su Giovanni Gargiulo

14enne ucciso in un agguato di camorra nel 1998, boss assolto(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - Assolto, per non avere commesso il fatto, Andrea Andolfi, detto o' minorenne, dall' accusa di avere trucidato il ragazzino di 14 anni, Giovanni Gargiulo, ucciso a Napoli il ... msn.com

Ragazzino ucciso in agguato di camorra, boss assolto dopo 28 anniAssolto, per non avere commesso il fatto, Andrea Andolfi, detto o' minorenne, dall'accusa di avere trucidato il ragazzino di 14 anni, Giovanni Gargiulo, ucciso a Napoli il 18 febbraio 1998 nell' ... ilroma.net