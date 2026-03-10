Uccise la compagna e poi ne simulò il suicidio | Colpita a calci e strangolata con la cintura dell'accappatoio

Un uomo è accusato di aver ucciso la compagna, colpendola a calci e strangolandola con la cinta dell'accappatoio, prima di simulare il suicidio. L’episodio è stato oggetto di indagini e il processo è previsto per giugno. La vittima, identificata come Ramona Rinaldi, è stata trovata morta in circostanze che vengono ora contestate dall’accusa.

Ramona Rinaldi sarebbe stata colpita a calci e strangolata con la cinta dell'accappatoio dal compagno, che poi ne avrebbe simulato il suicidio: è questa l'accusa rivolta a Daniele Re, per cui a giugno si aprirà il processo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Uccide la moglie e si toglie la vita, femminicidio-suicidio a Latisana: “Colpita alla testa con un’accetta”

Uccise la madre a calci, per i giudici era in “crisi emotiva”: ecco come Ruben Andreoli ha evitato l’ergastoloLe motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Brescia, che ha condannato a 24 anni Ruben Andreoli.

Una selezione di notizie su Uccise la compagna e poi ne simulò il...

Temi più discussi: Firenze, uccise la compagna Eleonora Guidi a coltellate: Ora non può essere processato, non ricorda nulla; Uccise il figlio per difendere la moglie, condannato a 11 anni; Uccise la moglie a coltellate, ergastolo anche in Appello per Franco Panariello; Uccise la compagna Eleonora Guidi, l'esito della perizia: Non è pericoloso. E Lorenzo Innocenti resta libero.

Uccise la figlia e la compagna, disposta perizia psichiatrica per Kaufmann: potrebbe evitare il processoI giudici hanno disposto la perizia psichiatrica per Francis Kaufmann, l'uomo che a giugno 2025 ha ucciso la figlia di nemmeno un anno e la compagna, Anastasia ... fanpage.it

Uccise la compagna Eleonora Guidi, l'esito della perizia: Non è pericoloso. E Lorenzo Innocenti resta liberoLa conclusione a cui è giunto il collegio di periti nominati dal giudice, Alessandro Moneti. Il 38enne ancora incapace di sostenere il processo. Un’altra revisione tra 12 mesi. Potrebbe lasciare Pon ... msn.com

La Corte d’Assise dispone l’accertamento psichiatrico sull’americano che uccise figlia e compagna. L’esito potrebbe definire il 46enne incapace di sostenere il dibattimento - facebook.com facebook

Centosessantacinque bambine sono state uccise mentre stavano a scuola a seguire la loro lezione. Nessun fiato, nessuna voce s’è sentita salire da loro, né vicino né lontano. Il mondo “oltre la siepe” è stato sommerso da una sindone di silenzio. x.com