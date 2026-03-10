Ubriaco cade nel porto e rischia di annegare per i festeggiamenti ai 100 giorni dalla maturità

Nella notte tra lunedì e martedì, i militari della Guardia Costiera di Rimini sono intervenuti per soccorrere un giovane di 19 anni che, in stato di ebbrezza, era caduto nelle acque del porto durante i festeggiamenti per i cento giorni dalla maturità. Il ragazzo rischiava di annegare e è stato tratto in salvo.

Salvato in extremis dalla Guardia Costiera coi militari che hanno avuto non poche difficoltà a causa dello stato di alterazione del giovane Nella notte tra lunedì e martedì i militari della Guardia Costiera di Rimini hanno salvato un 19enne che, ubriaco, era caduto nelle acque del porto. A dare l'allarme, intorno mezzanotte e mezza, è stata una pattuglia dei carabinieri che da piazzale Boscovich ha poi contattato la sala operativa della Capitaneria di Porto chiedendo il loro supporto. I militari sono così intervenuti sia da terra che da mare, con la motovedetta Sar Cp 842, riuscendo ad individuare il ragazzo. I tentativi di recuperarlo sono stati particolarmente ardui a causa dello stato di alterazione del giovane che, secondo quanto emerso, stava festeggiando con degli amici i 100 giorni all'esame di maturità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

100 giorni alla maturità. A 19 anni cade nel porto dopo i festeggiamentiNotte movimentata al porto di Rimini dove un ragazzo di 19 anni è caduto nelle acque del porto canale, forse dopo aver ecceduto con l'alcol.

