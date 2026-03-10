Ubriachi con gli sci ai piedi | scatta l’etilometro sulle piste

Durante i controlli straordinari effettuati domenica 8 marzo allo Zoncolan, le forze dell’ordine hanno utilizzato l’etilometro direttamente sulle piste per fermare sciatori ubriachi. Gli agenti hanno perlustrato le aree sciistiche, i locali e le strade di accesso alla località, riscontrando diversi casi di persone sotto effetto di alcol. L’intervento si è concentrato sul controllo diretto degli sciatori che si trovavano sulla neve.

Controlli straordinari delle forze dell'ordine nel comprensorio dello Zoncolan. Durante le verifiche sono stati identificati circa cento utenti e controllati decine di veicoli. Un locale sanzionato per oltre 11mila euro Sciatori ubriachi fermati con l'etilometro direttamente sulle piste. È uno degli episodi emersi durante i controlli straordinari effettuati domenica 8 marzo allo Zoncolan, dove le forze dell'ordine hanno passato al setaccio piste, locali e strade di accesso alla località sciistica. Nel corso dell'operazione sono state controllate circa cento persone e 36 veicoli. Le verifiche lungo le strade che portano al comprensorio hanno portato anche alla sanzione di un automobilista trovato alla guida con patente scaduta.