Tutti presenti Re Carlo convoca la Famiglia reale nel momento complicato per la Corona

Durante la cerimonia del Commonwealth Day all’Abbazia di Westminster, il re ha radunato la Famiglia reale in un momento di difficoltà per la corona, mentre all’evento si sono verificati episodi di contestazione contro la monarchia. La celebrazione, che ogni anno onora i rapporti tra il Regno Unito e i Paesi dell’organizzazione, si è svolta in un clima di tensione. La partecipazione della famiglia reale ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.

La cerimonia del Commonwealth Day all’Abbazia di Westminster, tradizionale appuntamento che ogni anno celebra i legami tra il Regno Unito e i Paesi dell’organizzazione nata dalle ceneri dell’Impero britannico, si è trasformata in un momento di forte contestazione contro la monarchia. Nel giorno in cui Re Carlo III era chiamato a ribadire il ruolo di guida e di unità del Commonwealth, all’esterno dell’abbazia si è levata la protesta di decine di manifestanti anti-monarchici. Tra gli slogan più duri compariva anche la domanda: “Carlo, cosa nascondi?”. Il Commonwealth riunisce decine di Stati africani, asiatici e caraibici insieme a Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda, e rappresenta uno dei pilastri simbolici dell’influenza britannica nel mondo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

