A un anno di distanza dal nostro spettacolo sulle ludopatie "Nativi digitali in scena", abbiamo incontrato Paolo Nanni, comunicatore e attivista per la promozione del benessere in istituzioni e associazioni per Asur Marche, e Alfredo Camilloni, allenatore del Montefano Calcio da oltre 20 anni. Ripensando a quell’esperienza, le parole che sono ricorse più spesso sono state "ansia", "emozioni" e "adrenalina". Abbiamo rivisto il video dello spettacolo e abbiamo discusso e approfondito le nostre impressioni con Nanni che, per prendere coscienza di questa tematica, ci ha invitati a svolgere un test sull’ iperconnessione che misura il livello di dipendenza dai dispositivi digitali, i cui risultati possibili sono: guru, principiante, ubriaco (drunk) o vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tutti i rischi dell’iperconnessione. L’appello ai ragazzi: "Non isolatevi"

Articoli correlati

L'appello dell'Ordine dei Medici di Firenze: “Stare accanto ai malati tutti i giorni”Firenze, 10 febbraio 2026 - “E' fondamentale non perdere mai di vista la centralità e la dignità della persona”.

Leggi anche: Un territorio fragile e i rischi da evitare, l'Appello dell'ordine degli Architetti: "Serve pianificazione"

Una selezione di notizie su Tutti i rischi dell'iperconnessione...

Temi più discussi: TikTok e tutti i rischi dell’algoritmo; Senza un ambiente sano non c’è sicurezza per un mondo in guerra. Un approccio che tenga conto di tutti i rischi; Tutti i rischi dell’iperconnessione. L’appello ai ragazzi: Non isolatevi; Fare uso di talco aumenta il rischio di ammalarsi di cancro dell’ovaio?.

Ets, Irap e Spalma incentivi. Tutti i rischi del Dl EnergiaLa scommessa con l'Ue sugli Ets, il paradosso dell'aumento dell'Irap, i rischi per gli investimenti rinnovabili. Tutte le possibili criticità del Dl Energia ... energiaoltre.it

I maggiori rischi per la Svizzera: penurie elettriche e pandemiaL’analisi dell’Ufficio federale della protezione della popolazione - Obiettivo: pianificare le risposte ai diversi scenari ... rsi.ch

iPhone, iPad, Mac, accessori. Tutti scontati! #adv - facebook.com facebook

Tutti i risultati della 21ª giornata di #LBASerieA @UnipolCorporate La tua squadra ha vinto o perso #TuttoUnAltroSport x.com