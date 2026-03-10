Turismo incontrollato e viabilità sbilanciata | polemica ad Assisi | Non siamo lo spartitraffico per i santuari

Ad Assisi, il Comitato denuncia un turismo eccessivo e una viabilità sbilanciata, sottolineando disagi e ingorghi nel basso centro storico durante i fine settimana. Secondo i rappresentanti, la città si trova in uno stato di iperturismo già dall’anno scorso, e questa situazione si protrarrà anche nei mesi a venire. La polemica si concentra sulla gestione del traffico e sulla percezione di essere un punto di passaggio piuttosto che una meta.

"Una gestione della viabilità troppo sbilanciata"; "gravi disagi e pericolosi imbottigliamenti di pedoni nel basso centro storico durante il weekend", "la città è in stato di iperturismo già dall’anno scorso e lo sarà per tutto l’anno": sono alcuni dei passaggi durissimi espressi dal Comitato dei residenti del Centro Storico di Assisi - rinato nel 2025 - a riguardo del boom di fedeli, turisti e pellegrini in occasione della visita ai resti mortali di San Francesco nella Basilica. Il comitato si è formato per tutelare cittadini e lavoratori che operano nell'acropoli e che si battono contro una gestione della viabilità troppo sbilanciata... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

