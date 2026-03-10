Turismo aperto il bando UE per competitività e transizione verde

È stato pubblicato un bando dell’Unione Europea dedicato al settore turistico, con 6,9 milioni di euro disponibili. Il finanziamento mira a sostenere progetti che promuovano innovazione, digitalizzazione e pratiche sostenibili tra le piccole e medie imprese del settore. Le aziende interessate possono presentare le proprie proposte per partecipare a iniziative transnazionali volte a migliorare la competitività e la transizione verde del turismo.

Disponibili 6,9 milioni dal programma UE per sostenere innovazione, digitalizzazione e sostenibilità delle PMI turistiche attraverso progetti transnazionali.. La Commissione europea ha pubblicato un nuovo bando dedicato al rafforzamento della competitività e della sostenibilità delle piccole e medie imprese operanti nel settore turistico. L'iniziativa, intitolata "Supporting sustainable competitiveness of tourism SMEs", è finanziata nell'ambito del programma europeo Single Market Programme e mira a sostenere la transizione verde e digitale del turismo europeo. Il bando mette a disposizione 6,9 milioni di euro per finanziare progetti di cooperazione transnazionale che aiutino le PMI del turismo ad affrontare le sfide della modernizzazione, dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità ambientale.

