Turbolenze in maggioranza si dimette il vicesindaco Manca | Fulmine a ciel sereno

Il vicesindaco di Monteroni di Lecce si è dimesso, annunciando la decisione come un evento inaspettato. La sua uscita si verifica in un momento di tensione all’interno della maggioranza, mentre il countdown per le prossime elezioni amministrative è già iniziato. La notizia ha sorpreso i membri dell’amministrazione e potrebbe influenzare gli assetti politici della città nelle prossime settimane.

È il commento della sindaca di Monteroni di Lecce, Mariolina Pizzuto, dopo aver ricevuto la lettera col passo indietro del suo vice: “Proseguiamo insieme a FdI”. Rischio frammentazione alle amministrative Nella mattinata di ieri, infatti, il vicesindaco in carica, Massimiliano Manca, di recente candidato alle Regionali nelle liste di Fratelli d’Italia, ha protocollato una lettera di dimissioni che ha sorpreso la sindaca uscente, Mariolina Pizzuto, espressione di Io Sud e fedelissima di Adriana Poli Bortone, e la maggioranza civica che la sostiene. “Un fulmine a ciel sereno” – il commento a caldo. Secondo alcuni la scelta potrebbe essere figlia anche del dibattito interno alla coalizione, dove non tutti sembrano orientati a confermare pieno appoggio alla sindaca uscente e all’ipotesi della corsa al secondo mandato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

“I bambini si accorgono di tutto, non è stato un fulmine a ciel sereno”: Jolanda Renga ricorda la separazione dei suoi genitori“Avevo 10 anni, in realtà è vero che i bambini si accorgono un po’ di tutto, i miei genitori sono stati molto bravi a spiegare esattamente quello che...

Divinity è un fulmine a ciel sereno: Larian riuscirà a farlo diventare il nuovo Baldur’s Gate?Il successo di Baldur’s Gate III ha dato il giusto risalto ad un team di sviluppo talentuoso che già con i primi due Divinity era riuscito...