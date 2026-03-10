Turati e De Gasperi la storia inventata da Woodcock

Durante la campagna referendaria si sono ascoltate molte versioni e racconti, tra cui alcune che coinvolgono figure storiche come Turati e De Gasperi. Henry John Woodcock ha pubblicato un testo in cui ricostruisce eventi passati, affermando di aver riadattato la narrazione della storia italiana. Il suo intervento ha suscitato discussioni tra i commentatori e gli osservatori politici.

In questa campagna referendaria ne abbiamo sentite di tutti i colori. Sono stati scomodati morti illustri, si pensi solo alle false interviste a Falcone e Borsellino, ma c'è chi come Henry John Woodcock va più indietro nel tempo e riscrive la storia d'Italia. In vari interventi pubblici a sostegno del No alla riforma, il celebre pm della procura di Napoli spiega le scarse ragioni a favore del Sì raccontando un suo dialogo sulla separazione delle carriere con gli avvocati. "Qualcuno di loro mi risponde abbassando lo sguardo 'Sai, è un'occasione storica' – dice il pm – I più dotti addirittura scomodano Turati, dicendo 'anche Turati fornì l'appoggio esterno a De Gasperi'". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Turati e De Gasperi, la storia inventata da Woodcock