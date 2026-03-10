Tumore del rene Camposampiero tra i migliori centri in Italia

L’Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale di Camposampiero, diretta dal dottor Giuseppe Costa, ha ricevuto il “Bollino Arancione” della Società italiana di urologia, un riconoscimento riservato ai centri che si distinguono nel trattamento del tumore del rene. Questo premio conferma l’elevata qualità delle procedure chirurgiche, l’innovazione e il impegno del team che opera nel reparto.

Un riconoscimento che certifica qualità chirurgica, innovazione e lavoro di squadra. L’Uoc di Urologia dell’Ospedale di Camposampiero, diretta dal dottor Giuseppe Costa, ha ottenuto il “Bollino Arancione” della Società italiana di urologia, assegnato ai centri che si distinguono nel trattamento del tumore del rene per risultati clinici e presa in carico multidisciplinare. Il riconoscimento premia un’attività consolidata e in costante crescita. Da oltre vent’anni l’ospedale è dotato di piattaforma robotica e nel tempo ha sviluppato tutte le principali procedure eseguibili con questa tecnologia. Nel solo 2025 sono stati superati i 200 interventi complessivi di chirurgia robotica, di cui 88 dedicati alla chirurgia renale, sia conservativa sia radicale, per il trattamento delle neoplasie del rene. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

