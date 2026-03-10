Tumore al colon-retto | la prevenzione gratuita che fa la differenza

Il tumore al colon-retto rappresenta un problema di salute in aumento, coinvolgendo un numero crescente di persone, inclusi giovani adulti. La prevenzione gratuita, attraverso screening e controlli regolari, viene offerta per individuare eventuali segnali precoci. Questa iniziativa mira a ridurre i rischi e a favorire diagnosi tempestive, contribuendo a migliorare le possibilità di cura.

Il tumore al colon-retto colpisce sempre più persone e con un’incidenza crescente anche tra i più giovani. Ma, se individuato in tempo, resta una delle forme tumorali su cui la prevenzione può incidere di più. Con questo obiettivo il Policlinico Abano lancia “Marzo Blu”, iniziativa dedicata allo screening gratuito attraverso la ricerca del sangue occulto nelle feci. L’appuntamento è fissato per ogni martedì e giovedì di marzo, dalle 8 alle 13, al gazebo dedicato all’ingresso del varco 1. Il percorso è semplice. Si ritira gratuitamente il kit, si riconsegna il campione e, in caso di positività, viene attivato rapidamente l’iter di approfondimento con colonscopia e, se necessario, visita chirurgica specialistica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Tumore al colon-retto, la prevenzione inizia dalla tavolaI sei cibi da scegliere per ridurre la possibilità di sviluppare il tumore al colon-retto, la prevenzione inizia a tavola con un'alimentazione sana...

Sanita’: Campus Bio-medico, al via campagna “Marzo blu” per prevenzione tumore colon-rettoAl via “Marzo blu”, la campagna di sensibilizzazione promossa dalla fondazione policlinico universitario Campus Bio-Medico, che rinnova il proprio...

Contenuti e approfondimenti su Tumore al colon retto la prevenzione...

Temi più discussi: Tumore colon-retto, una nuova combinazione di farmaci raddoppia la sopravvivenza dei pazienti metastatici; Marzo è il mese dedicato alla sensibilizzazione per il tumore del colon retto (anche in farmacia); Tumore del colon-retto, Asl 2 Abruzzo invita allo screening gratuito; Tumore del colon retto, al Campus Bio-Medico di Roma al via campagna 'Marzo blu'.

Tumore al colon-retto, il mese della prevenzione passa dagli ospedali astigianiLe evidenze scientifiche indicano che uno screening ben organizzato, basato sulla ricerca del sangue occulto nelle feci ripetuta ogni due anni, può ridurre la mortalità per tumore del colon-retto fino ... lavocediasti.it

Tumore del colon-retto. Prevenzione al centroScreening, iniziative sul territorio e un numero verde dedicato (800-931343): anche quest’anno la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico è ... msn.com

Giada Bianchetti, 32 anni, studia il comportamento delle cellule del glioblastoma multiforme, il tumore cerebrale più diffuso e aggressivo negli adulti. Ha ottenuto un finanziamento dal Fondo italiano per la Scienza - facebook.com facebook