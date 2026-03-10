Trump | Vicini alla fine della guerra

Il presidente americano ha dichiarato che le operazioni militari sono in fase di conclusione e che la fine della guerra con l’Iran si avvicina. Durante la sua prima conferenza stampa dall'inizio dell’intervento, ha espresso fiducia sul prossimo termine delle azioni militari. Le sue parole indicano una possibile conclusione delle operazioni a breve termine.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. I Guardiani della Rivoluzione iraniani rispondono a Trump. "Saremo noi a decidere la fine della guerra - ha dichiarato il portavoce dei Pasdaran in un comunicato pubblicato da diversi media iraniani - l'equilibrio e il futuro status della regione sono ora nelle mani delle nostre forze armate. 🔗 Leggi su Today.it

