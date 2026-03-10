Trump valuta l' invio di militari per catturare le scorte di uranio

L'amministrazione Trump sta considerando l'invio di forze speciali in Iran per recuperare le scorte di uranio altamente arricchito. Si tratta di una mossa volta a mettere in sicurezza materiali che, secondo gli esperti, potrebbero essere usati per produrre almeno dieci testate nucleari. La questione riguarda direttamente le riserve di Teheran e il loro potenziale utilizzo.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. L'amministrazione Trump starebbe valutando l'invio di forze speciali in Iran per mettere in sicurezza le scorte di uranio altamente arricchito di Teheran, che secondo gli esperti potrebbe essere utilizzato per produrre almeno 10 testate nucleari. Lo riporta il Guardian, riferendo che il segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato al Congresso che "bisognerà andare a prenderlo". Rubio, riferisce sempre il quotidiano britannico, non è entrato nei dettagli, ma ci sono stati rapporti statunitensi e israeliani sulle discussioni tra i due Paesi su come una simile missione potrebbe essere condotta dalle forze speciali di uno o di entrambi gli eserciti. 🔗 Leggi su Today.it

