Donald Trump ha annunciato l’intenzione di firmare un ordine esecutivo che prevede la rimozione di Anthropic dalle agenzie federali. La decisione fa parte di uno scontro in corso tra l’amministrazione e l’azienda, che ancora non si è concluso. La questione riguarda le modalità e le conseguenze di questa eliminazione. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e dichiarazioni pubbliche.

Un ordine esecutivo per eliminarlo dalle agenzie federali. Lo scontro tra l’amministrazione di Donald Trump e Anthropic è ancora lontano dalla sua fine. L’ultima escalation sarebbe quella di procedere tramite un atto presidenziale per mettere fuori gioco l’intelligenza artificiale della startup guidata da Dario Amodei. La decisione sarebbe storica e segnerebbe il punto di rottura definitivo dopo la diatriba nata per l’utilizzo di Claude. O meglio, del suo non utilizzo. Anthropic ha negato al Pentagono la possibilità di sfruttarlo senza limiti, anche per la sorveglianza di massa degli americani e per l’utilizzo di armi autonome. Non è bastato... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Trump pensa di eliminare Anthropic con un ordine esecutivo

Articoli correlati

IndyCar, Washington D.C. entra nel calendario 2026. Firmato l’ordine esecutivo di Donald TrumpLa stagione 2026 della NTT IndyCar Series avrà una competizione extra tra le strade di Washington D.

I vescovi alla Corte suprema: “Fermate l’ordine esecutivo di Trump sui migranti, è immorale”La posizione della Conferenza episcopale alla vigilia delle audizioni sui provvedimenti dell'Amministrazione relativi alla cittadinanza Roma.

Altri aggiornamenti su Trump pensa

Discussioni sull' argomento Charles Kupchan: Trump agisce d'impulso, senza strategia: dimentica la lezione dello Stato islamico (di G. Belardelli); L'ombra degli attentati a Trump sulla sua decisione di attaccare l'Iran; Cos’è la Delta Force e perché Trump pensa di farla scendere in campo; L’America Latina tra la Cina e Trump.

Guerra Iran, Trump pensa a prendere il controllo dello Stretto di Hormuz - facebook.com facebook

Inviare soldati #Usa sul campo in #Iran Donald #Trump ci pensa seriamente #guerra #7marzo #iltempoquotidiano x.com