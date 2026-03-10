Trump e le sue ossessioni | il seguace Maga si riconosce dalle scarpe

Un rapporto rivela che l’ex presidente ha una nuova abitudine: far indossare a collaboratori e assistenti scarpe del marchio Florsheim. La pratica sarebbe diventata una costante nelle sue interazioni quotidiane, con il dettaglio delle calzature che sembra avere un significato preciso per lui. La notizia è stata diffusa da fonti vicine a chi lavora con lui.

The Donald avrebbe una nuova 'mania': far indossare a chi lavora insieme a lui delle scarpe del marchio Florsheim. Da quanto emerge, le invia ai suoi protetti, tra cui il segretario di Stato Marco Rubio, il vicepresidente JD Vance e il vicecapo di gabinetto James Blair. Questo paio di scarpe sono ora un nuovo simbolo di 'potere' Il presidente a stelle e strisce probabilmente desidera che lui e i suoi collaboratori vengano guardati sempre dal basso verso l'alto. Ebbene, a quanto pare Donald Trump vuole che intorno a lui tutti indossino le sue stesse scarpe: delle eleganti stringate lucide. Si tratta di un paio di Oxford nere del marchio Florsheim, che costano 145 dollari.