Trump dice che la guerra in Iran potrebbe concludersi piuttosto rapidamente

A dieci giorni dall’avvio dei bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, Donald Trump ha affermato che il conflitto potrebbe terminare in tempi rapidi. La dichiarazione arriva mentre le operazioni militari sono in corso e la situazione rimane tesa. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulle tempistiche o sulle modalità di conclusione del conflitto.

A dieci giorni dall'inizio dei bombardamenti statunitensi e israeliani contro l'Iran, Donald Trump ha detto che il conflitto potrebbe concludersi «piuttosto rapidamente». Il presidente degli Stati Uniti ha parlato lunedì durante un incontro con parlamentari repubblicani in Florida, sostenendo che la guerra potrebbe essere «completa, praticamente», ma ha anche precisato che le operazioni potrebbero continuare. «Abbiamo già vinto in molti modi, ma non abbiamo vinto abbastanza». Trump ha inoltre avvertito Teheran che un eventuale tentativo di interrompere il traffico petrolifero nello stretto di Hormuz provocherebbe una risposta militare più dura.