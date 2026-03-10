Il presidente degli Stati Uniti e il presidente della Russia hanno parlato al telefono per circa un’ora, discutendo della situazione internazionale attuale. Dopo il colloquio, uno dei due leader ha dichiarato che la guerra è quasi finita. La conversazione è avvenuta tra due figure di spicco dei rispettivi paesi e riguarda questioni di attualità globale.

I presidenti di Usa e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin, hanno avuto una conversazione telefonica di un'ora sulla situazione internazionale. La guerra con l'Iran "è praticamente finita", ha poi assicurato Trump, in un'intervista telefonica. Servizio di Antonella Mitola

© Tv2000.it - Trump al telefono con Putin, poi annuncia: “Guerra quasi finita”

