Truffa da 6,3 milioni alla Regione

In tribunale si sta discutendo la vicenda legata a un finanziamento da oltre 6,3 milioni di euro, erogato tra il 2018 e il 2019 dalla Regione Emilia-Romagna a una società californiana. Dopo la sua assegnazione, il denaro è stato revocato e ora si analizzano le responsabilità coinvolte nel procedimento giudiziario. La discussione riguarda le modalità e le eventuali irregolarità nella gestione del finanziamento.

Finisce davanti ai giudici la vicenda del finanziamento da 6.321.430 euro erogato tra il 2018 e il 2019 – e successivamente revocato – dalla Regione Emilia-Romagna alla società californiana Eon Reality. Nel 2017 l'azienda aveva vinto un bando regionale per l'attrazione di investimenti in settori avanzati di industria 4.0, con un progetto che prevedeva la creazione di un hub dedicato alla realtà virtuale nella sede di Casalecchio di Reno di una società partecipata, Eon Reality Italia srl, poi portata al fallimento. La mancata realizzazione di quel progetto, che avrebbe dovuto portare all'assunzione di 160 persone a tempo indeterminato entro...