Trollstigen | 11 curve 858 metri e ritorno nel 2026

La strada dei Troll in Norvegia occidentale riaprirà nel 2026 dopo essere stata chiusa per diversi anni a causa di rischi geologici. La strada, lunga 858 metri e caratterizzata da 11 curve, è nota come Trollstigen ed è un punto di riferimento per i visitatori della regione. La riapertura segna il ritorno di un percorso molto apprezzato dagli appassionati di natura e avventura.

La Norvegia occidentale accoglie finalmente il ritorno della leggendaria strada dei Troll, dopo anni di chiusura forzata per rischi geologici. La riapertura completa è prevista per la metà di maggio 2026, segnando la rinascita di uno dei percorsi su asfalto più iconici del continente europeo. Questo evento non rappresenta solo la ripartenza di un’infrastruttura stradale, ma simboleggia il trionfo dell’ingegneria sulla fragilità naturale delle montagne norvegesi. L’opera, inaugurata originariamente nel 1936, collega le valli di Isterdalen e Valldal attraverso undici tornanti a gomito scavati nella roccia viva. La pendenza media raggiunge il 10%, creando una sfida tecnica unica decide di affrontare la salita verso l’altitudine di 858 metri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trollstigen: 11 curve, 858 metri e ritorno nel 2026 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Milano-Conegliano 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: equilibrio nel terzo set, 11-11 Leggi anche: Saccheggiano un appartamento a Roma e si calano con una corda per 11 metri