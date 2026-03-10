Trio imperdibile | il 18 marzo a Albate scoppia il rock
Il 18 marzo, al Joshua Blues Club di Albate, si terrà un concerto di un trio musicale. L’evento fa parte di una serie di appuntamenti dal vivo programmati per il mese di marzo 2026. Il locale si prepara ad ospitare diversi artisti e band, offrendo un calendario ricco di esibizioni musicali in programma nelle prossime settimane.
Il Joshua Blues Club di Albate si prepara ad accogliere una serie di appuntamenti musicali che trasformeranno il mese di marzo 2026 in un calendario denso di eventi dal vivo. Al centro della scena, il 18 marzo, un trio straordinario composto da Jeffrey Foucault, John Convertino e Ry Cavanaugh promette un’esperienza sonora unica nel territorio comasco. Oltre a questa formazione imperdibile, la programmazione include i Lowinski il 13, The Backdoor Society il 14, Mondo Sonico il 21, Gods of Gamble e Teplorale Sluts il 28, con la presentazione del libro di Dj Henry il 29. L’evento del mese: un incontro sonoro senza precedenti. La data del 18 marzo segnerà un momento cruciale per gli amanti della musica d’autore nella provincia di Como. 🔗 Leggi su Ameve.eu
