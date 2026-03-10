Il Tribunale di Trieste ha disposto la confisca definitiva di beni per circa 1,5 milioni di euro appartenenti a un imprenditore indagato per truffe seriali. La misura riguarda beni di lusso che sono stati sequestrati in seguito alle indagini condotte dalle forze dell’ordine. La confisca si aggiunge alle misure già prese nel procedimento legale in corso.

Un provvedimento del Tribunale di Trieste ha sancito la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro appartenenti a un imprenditore indagato per truffe seriali. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato una villa con piscina, cinque autovetture di lusso e undici orologi di pregio, in seguito a indagini che hanno coinvolto 835 vittime in tutta Italia. L’operazione, eseguita dai finanzieri della Guardia di Finanza, ha portato al sequestro anche di un appartamento, contanti per 150 mila euro e disponibilità finanziarie estere. L’imprenditore, originario del Lazio, è già stato condannato in passato per reati gravi come riciclaggio, associazione per delinquere e omicidio colposo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trieste: 1,5 milioni di beni di lusso confiscati

