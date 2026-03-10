Trieste | 1,5 kg di hashish e guerra tra gang a Barriera

A Trieste, la polizia ha arrestato un ventenne di nazionalità pakistana con l'accusa di traffico di hashish dopo aver sequestrato circa 1,5 kg di droga nascosta nel bosco Farneto e in via Pindemonte. Nel frattempo, nella zona di Barriera, si sono verificati scontri tra diverse bande, dando luogo a una vera e propria guerra tra gruppi rivali.

Un ventenne di nazionalità pakistana è stato arrestato dalla polizia locale di Trieste per traffico di hashish, dopo il ritrovamento di circa un chilo e mezzo di sostanza stupefacente nascosta nel bosco Farneto e in via Pindemonte. L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Marco Faion, ha portato al sequestro della droga e all’arresto del giovane, già richiedente asilo arrivato in Italia da minorenne. L’evento si inserisce in uno scenario più ampio di conflitto tra gruppi criminali nella zona di Barriera, dove una recente aggressione con coltello ha lasciato un giovane ferito gravemente a causa di un regolamento di conti. Le forze dell’ordine hanno scoperto oltre 600 grammi di hashish nel bosco e altri 800 grammi in un’altra località, portando all’identificazione di tre soggetti coinvolti nello spaccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

