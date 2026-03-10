Treviglio debutta il progetto Miss Moka | quando fare del bene è facile come bere un caffè

A Treviglio è stato presentato il progetto “Miss Moka” presso il locale Marelet. L’iniziativa prevede che ogni tazzina di caffè venduta contribuisca a sostenere le attività sportive per minori seguiti dalla cooperativa Sirio. Il progetto coinvolge direttamente i clienti del locale, offrendo un modo semplice e immediato per partecipare a un aiuto concreto.

Treviglio. Quando fare del bene è facile come bere un caffè. Non è solo un modo di dire: al Marelet una tazzina rappresenta un aiuto concreto per sostenere le attività sportive dedicate ai minori seguiti dalla cooperativa Sirio. L’iniziativa, è stata presentata, nella mattinata di lunedì 9 marzo, dall’assessore Valentina Tugnoli. Il progetto, sostenuto dal Comune di Treviglio, nasce dalla collaborazione tra l’azienda Trismoka, l’associazione International Women’s Coffee Alliance Italia e la cooperativa Sirio Centro Servizi per le Famiglie. L’obiettivo è quello di sostenere l’accesso allo sport per bambini, bambine e ragazzi che hanno vissuto o assistito a situazioni di violenza domestica e che, oggi, sono accompagnati nei loro percorsi di crescita dai servizi della cooperativa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

