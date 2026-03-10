Trecate | al Pellico torna Sipario Aperto con lo spettacolo musicale Le regine e i cantautori

Domenica 15 marzo alle 16, il teatro Silvio Pellico di Trecate ospiterà il quarto evento del ciclo gratuito

Domenica 15 marzo, alle 16, sul palco del teatro Silvio Pellico di Trecate va in scena il quarto appuntamento del ciclo gratuito di eventi in collaborazione con il Comune "Sipario Aperto". A esibirsi saranno le "Regine", Paola Polastri e Bianca Biolcati, nello spettacolo musicale dal titolo "Le regine e i cantautori". Da un'idea di Paola Polastri, "Regine" è un omaggio alle signore che hanno interpretato magistralmente e reso grande la musica italiana. Mina, Ornella Vanoni, Mia Martini, Fiorella Mannoia e non solo. Un repertorio scelto con cura tra le canzoni scritte per loro dai poeti del cantautorato: Franco Battiato, Enrico Ruggeri, Ivano Fossati, Lucio Battisti, Lucio Dalla, e non ultimo Francesco Gabbani. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

