Tre scarcerati | la difesa ribalta la versione della rapina

Il tribunale del Riesame ha deciso di liberare tre giovani, Dennis Randazzo, Samuel Plescia e Rossana Vitale, che erano stati arrestati con l’accusa di rapina e tentato stupro a Borgetto. Dopo aver esaminato le prove, i giudici hanno annullato l’ordinanza cautelare, permettendo loro di tornare in libertà. La difesa ha presentato nuovi elementi che hanno portato a questa decisione.

Tre giovani accusati di rapina e tentato stupro a Borgetto sono stati scarcerati dopo che il tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza cautelare, lasciando in libertà Dennis Randazzo, Samuel Plescia e Rossana Vitale. L’unico indagato rimasto ai domiciliari è Alessio Gioacchino Tafarella, mentre la versione della difesa, basata su intercettazioni e documenti, ha convinto i giudici che la dinamica dei fatti sia stata completamente diversa da quanto inizialmente paventato. La rovesciamento giudiziario: quando la difesa ribalta gli atti. La decisione del tribunale del Riesame rappresenta un punto di svolta fondamentale per una vicenda che aveva quattro persone trattenute sotto custodia cautelare dal 19 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

