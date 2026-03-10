Tre caccia statunitensi sono stati abbattuti nel cielo del Kuwait, un episodio che sta attirando l’attenzione. Un video diffuso sembra suggerire un possibile tradimento, ma non sono state ancora fornite spiegazioni ufficiali. L’incidente ha coinvolto tre aerei da guerra e sta suscitando molte domande tra gli esperti e le autorità. La vicenda resta sotto analisi e approfondimento.

Tre aerei da caccia statunitensi sono stati abbattuti nel cielo del Kuwait, un evento che sta ribaltando le prime ipotesi di incidente. Un video emerso ha rivelato che il velivolo dell’Emirato si trovava a distanza ravvicinata e stava mirando direttamente ai jet americani. La narrazione iniziale dell’errore operativo è stata messa in discussione da questa prova visiva, facendo emergere subito l’ipotesi di un tradimento interno o esterno. La presenza di immagini che mostrano la vicinanza estrema tra i due aeromobili suggerisce una dinamica di scontro deliberato piuttosto che un semplice errore di identificazione. L’analisi delle riprese indica che non si tratta di un incidente casuale, ma di un atto con intenzionalità precisa contro le forze americane nella regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

