Trasmissione sulla Champions interrotta per l'allarme missili dall'Iran | in studio cala il gelo
Durante una trasmissione televisiva in Qatar dedicata alla Champions League, l’evento è stato interrotto dopo che è stato rilevato un allarme missili. Il segnale ha segnalato un possibile lancio proveniente dall’Iran, causando l’interruzione improvvisa della trasmissione. In studio si è creata subito una situazione di tensione, mentre il segnale di emergenza ha interrotto le immagini in diretta.
La trasmissione televisiva in Qatar dedicata alla Champions viene interrotta per il suono dell'allarme che segnalava il lancio missili provenienti dall'Iran. Conduttori e opinionisti restano senza parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it
