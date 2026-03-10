I tram della linea 15 a Milano hanno ripreso a circolare intorno alle 18.30 sulla tratta tra piazzale Abbiategrasso e Rozzano, dopo un nuovo incidente. Si tratta del terzo deragliamento in dieci giorni, che ha fatto temere uno scontro tra i mezzi e di conseguenza ha causato disagi alla circolazione. La linea è rimasta ferma per diverse ore prima di riprendere l servizio.

di Massimiliano Saggese I tram della linea 15 hanno ripreso a circolare solo intorno alle 18.30 nella tratta compresa tra piazzale Abbiategrasso, alla periferia sud di Milano, e Rozzano. Sono state necessarie oltre dodici ore dall’incidente che ha visto il deragliamento della parte centrale del convoglio — tecnicamente la fuoriuscita del carrello dai binari — per riportare la situazione alla normalità. L’incidente si è verificato ieri mattina intorno alle 6.11, quando un tram Sirio della linea 15 diretto a Rozzano, dopo aver effettuato la fermata nei pressi del centro commerciale Fiordaliso, nel momento della ripartenza è finito parzialmente fuori dai binari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tram deragliato, il terzo in 10 giorni: "Abbiamo temuto uno scontro"

