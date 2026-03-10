Tragedia a Tenerife rientrate in Italia le ceneri dell' apprezzata artista e fissato l' ultimo saluto

Le ceneri dell’artista Claudia Magnani sono state rimpatriate in Italia e ora si trovano a San Mauro Mare, dove si terranno i funerali. La donna, molto apprezzata, ha perso la vita a Tenerife. La famiglia ha organizzato le esequie nella sua città natale, dove si svolgeranno prossimamente. La notizia è stata diffusa attraverso canali ufficiali.

Sabato 14 marzo, nella chiesa parrocchiale Santa Maria Goretti, di San Mauro Mare, alle ore 10, sarà celebrato il funerale della donna Sono rientrate in Italia le ceneri di Claudia Magnani e potranno così celebrarsi i funerali nella sua San Mauro Mare. Una tragedia in vacanza che ha toccato sia Savignano che San Mauro Pascoli: giovedì 5 febbraio, a Tenerife, è avvenuta la morte della 67enne apprezzata artista sammaurese che viveva a Savignano. La donna è stata vittima di un incidente domestico, una caduta accidentale in bagno mentre si trovava in vacanza nella località spagnola. La 67enne risiedeva nella frazione Capanni, ma era nata e cresciuta a San Mauro Mare.