Traffico sulla Regina via alla sperimentazione semaforica tra Colonno e Griante

A partire dal 16 marzo, sulla statale Regina tra Colonno e Griante, inizierà una sperimentazione con semafori per regolare il traffico. La strada, uno dei tratti più trafficati del Lago di Como, sarà soggetta a questa prova temporanea con l’obiettivo di migliorare la circolazione. La decisione riguarda il controllo del flusso veicolare in una zona frequentemente congestionata.

Prefettura e Anas studiano nuove soluzioni per la viabilità nel tratto più critico della statale del Lago di Como durante i lavori della variante Tremezzina La statale Regina torna al centro delle strategie per la gestione del traffico sul Lago di Como. Dal 16 marzo prenderà infatti il via una sperimentazione sulla circolazione nel tratto compreso tra Colonno e Griante, uno dei punti più complessi della viabilità lariana. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trovare soluzioni per alleggerire il traffico lungo una delle strade più congestionate del territorio, dove si concentrano spostamenti locali, turismo e mezzi legati ai lavori. Il tratto interessato è particolarmente delicato anche dal punto di vista infrastrutturale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Statale Regina, al via la sperimentazione sul traffico con i semafori a tempi fissiDal 16 marzo Anas inizierà l’annunciata sperimentazione sulla gestione della circolazione sulla Statale Regina, nel tratto compreso tra Colonno e Griante, con l’obiettivo di individuare soluzioni per ... espansionetv.it

Traffico sulla Regina, Anas a caccia di soluzioni: sperimentazione per migliorare viabilitàDal 16 marzo studi e simulazioni nel tratto fra Colonno e Griante con l’obiettivo di identificare le criticità e valutare possibili interventi, su una strada gravata anche dai cantieri per la Variante ... msn.com

