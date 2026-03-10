Traffico Roma del 10-03-2026 ore 20 | 30

Alle ore 20:30 del 10 marzo 2026, il traffico sulla principale rete viaria di Roma mostra una diminuzione. Le strade della città risultano più scorrevoli rispetto ai momenti precedenti, con alcune zone che segnalano una riduzione del flusso veicolare. La situazione è più fluida rispetto ai momenti di maggiore congestione, offrendo agli automobilisti un quadro più tranquillo rispetto al solito.

Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra via Pontina e via Appia situazione in carreggiata interna tra Tiburtina e il bivio con la 24 Roma Teramo sulla Salaria ricordiamo che per lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe si transita su carreggiata ridotta in direzione del centro città sono rallentamenti e code a partire da Fidene ricordiamo Inoltre i lavori sulla Ardeatina la strada è chiusa tra via di Grotta Perfetta e viale della fotografia te devi azioni sono possibili in via di Grotta... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

