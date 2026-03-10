Alle 19:30 del 10 marzo 2026, il traffico a Roma mostra segni di diminuzione sulla principale rete viaria della città. Le strade più trafficate registrano un calo di veicoli rispetto ai momenti precedenti, offrendo una situazione più fluida rispetto a quanto osservato nelle ore precedenti. La situazione resta sotto controllo e si conferma un leggero miglioramento rispetto alla normale intensità di traffico serale.

Luceverde Roma Bentrovati traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono rallentamenti e code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra via Pontina e via Appia situazione in carreggiata interna tra Tiburtina e il bivio con la 24 Roma Teramo sulla Salaria ricordiamo che per lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe si transita su carreggiata ridotta in direzione del centro città sono rallentamenti e code a partire da Fidene ricordiamo Inoltre i lavori sulla Ardeatina la strada è chiusa tra via di Grotta Perfetta e viale della fotografia te devi azioni sono possibili in via di Grotta...

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-03-2026 ore 19:30

