Traffico Roma del 10-03-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 del 10 marzo 2026, il traffico a Roma si presenta intenso sulle principali strade consolari. Le auto e i mezzi pubblici si muovono lentamente lungo le arterie più trafficate, mentre le autorità segnalano alcune code e rallentamenti nei punti nevralgici della rete stradale cittadina. Le condizioni della viabilità sono monitorate in tempo reale e segnalate dagli strumenti di rilevamento del traffico.

Luceverde Roma dentro w i consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla città è sul Raccordo Anulare maggiori difficoltà in carreggiata interna dove per un incidente Ci sono code tra via della Pisana e via Aurelia proseguendo in carreggiata interna per traffico code a tratti tra Cassia bis Veientana e salari e poi tra Nomentana e doppia stessa situazione carreggiata interna dalla Roma Fiumicino a via Tuscolana sulla Salaria per lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe si transita su carreggiata ridotta in direzione del centro città ci sono incolonnamenti a partire da Fidene Ricordiamo anche i lavori... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

