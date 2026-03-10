Traffico Roma del 10-03-2026 ore 14 | 30

Il 10 marzo 2026 alle 14:30, il servizio di infomobilità di Roma, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha fornito aggiornamenti sulla situazione del traffico nella capitale. Attualmente, sono segnalate alcune congestioni nel centro città e in alcune vie principali, mentre le altre zone risultano più scorrevoli. Nessuna chiusura o incidente viene comunicato nelle ore recenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo attico che si evidenzia in via Ostiense in via della Pineta Sacchetti in via delle Milizie in viale dell'Università in via Merulana in via Casilina all'altezza del grande raccordo anulare in via di Torre Spaccata è in via della Cecchignola altezza nulla da segnalare sul resto delle principali strade