Traffico Roma del 10-03-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 del 10 marzo 2026, sul Raccordo Anulare di Roma si registrano code a tratti sulla carreggiata interna, a partire da via. La circolazione risulta rallentata e si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione alle indicazioni e di valutare eventuali percorsi alternativi. Non sono segnalati incidenti o blocchi specifici in questa fase.

Luceverde Roma trovato sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna a partire da via Casilina fino allo svincolo Ardeatina traffico rallentato in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e via Laurentina code e rallentamenti poi sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo anulare la tangenziale est sulla tangenziale auto tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico in ingresso in gita traffico in coda su via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti auto in fiera poi su via Salaria tra la motorizzazione civile l'aeroporto dell'Urbe Anche a causa di un cantiere di lavoro traffico intenso sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

