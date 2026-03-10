Alle ore 7:30 del 10 marzo 2026, il traffico a Roma presenta diverse criticità in alcune zone della città. Sono segnalate code e rallentamenti sulla tangenziale est e sulla via Aurelia, mentre il centro storico mostra una circolazione più fluida. La situazione viene monitorata in tempo reale e gli aggiornamenti vengono forniti dagli operatori della Luceverde.

Luceverde Roma Buongiorno ben trovata questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità e traffico traffico è talmente indicato intenso Data l'ora se ho tutte le strade d'accesso al centro sul Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti a tratti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino allo svincolo Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code da all'uscita Prenestina alla Tiburtina e poi nel quadrante Nord tra le uscite sala e Flaminia sempre in carreggiata esterna rallentamenti con possibili code a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino alla via Aurelia sul tratto Urbano... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-03-2026 ore 07:30

