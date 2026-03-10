Il traffico nella regione Lazio alle 17:30 del 10 marzo 2026 presenta un'intensa congestione sulla via Pontina tra Pomezia e Aprilia. La luce verde indica una possibilità di scorrimento, ma le auto si muovono a passo d'uomo, formando lunghe code lungo la strada. La situazione coinvolge diversi veicoli e si estende lungo una porzione significativa della arteria principale.

luce verde Lazio dai trovati traffico intenso con code sulla via Pontina tra Pomezia e Aprilia verso Latina nella zona di Roma si sta in coda sulla Flaminia da via dei Due Ponti a Labaro e poi sulla via Salaria per una riduzione di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione centro per quanto riguarda il raccordo anulare code dovute al traffico intenso lungo la carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti tra la Nomentana e la Prenestina code a tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via Anagnina lavori Questa notte sulla A1 Roma Napoli dalle 21 alle 6 chiuso lo svincolo di. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 10-03-2026 ore 17:30

Articoli correlati

Traffico Lazio del 03-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio nel trovati rallentamenti per lavori sulla A24 Roma L'Aquila tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni code per traffico sulla...

Traffico Lazio del 03-01-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati trafficata la carreggiata Nord dell'autosole code a tratti tra Frosinone e la diramazione di Roma Sud in direzione di...

Aggiornamenti e notizie su Traffico Lazio del

Temi più discussi: Traffico Lazio del 09-03-2026 ore 09 | 30; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10; Traffico Lazio del 01-03-2026 ore 17 | 30.

Traffico Lazio del 10-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati sulla A1 Roma Napoli da poco segnalato un incidente tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli incidente ha coinvolto due ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in esterna Tortolì incidente tra le uscite Trionfale Boccea ... romadailynews.it

#Lazio vs #Sassuolo #9marzo ore 20:45 #StadioOlimpico temporanea disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico tinyurl.com/yw56n2yr @WazeLazio #viabiliLAZ - facebook.com facebook

#Lazio vs #Sassuolo #9marzo ore 20:45 #StadioOlimpico temporanea disciplina di traffico nell'area del #ForoItalico tinyurl.com/yw56n2yr @WazeLazio #viabiliLAZ x.com