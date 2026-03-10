Traffico di droga a Ostuni incendi di auto e immobili per far tacere pusher infedeli

A Ostuni, sono stati registrati episodi di traffico di droga associati a incendi dolosi di auto e immobili. Gli incendi, alcuni tentati e altri avvenuti, hanno coinvolto rivali, persone inadempienti e due avvocati. Inoltre, sono state segnalate spedizioni punitive e azioni di estorsione finalizzate al recupero di debiti. La situazione comprende quindi diversi episodi di violenza legati a questioni criminali.

Ci sono anche gli incendi dolosi di autovetture ed immobili, tentati e consumati, ai danni di rivali, cattivi pagatori e di due avvocati, oltre a spedizioni punitive ed estorsioni per il recupero di somme di denaro riconducibili a cessioni di droga, tra le accuse della Dda di Lecce ai componenti di due organizzazioni criminali di Ostuni (Brindisi). Ostuni oggi: blitz della Polizia contro il traffico di droga, 25 arresti I nomi L'inchiesta ha portato oggi all'arresto di 25 persone, 24 in carcere e una ai domiciliari. In un caso - ha accertato la polizia - l'atto incendiario intimidatorio avrebbe avuto lo scopo di far rinunciare un avvocato al mandato di una persona che, dopo l'arresto in flagranza per detenzione di 2 kg di cocaina, aveva deciso di rendere dichiarazioni utili alle indagini.