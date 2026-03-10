Sabato 14 marzo, tra le 15 e le 18.30, si svolge un itinerario di circa 6 km che attraversa la Chiesetta di San Pietro in Monastero, l’Oasi del Busatello e le rive del fiume Tartaro. L’evento prevede un percorso immersivo dedicato alla natura e ai paesaggi locali, coinvolgendo i partecipanti in un cammino tra punti storici e ambienti naturalistici. La passeggiata si svolge nel pomeriggio e si conclude in serata.

Nel pomeriggio di sabato 14 marzo, dalle 15 alle 18.30, tra la storica Chiesetta di San Pietro in Monastero, la suggestiva Oasi del Busatello e le rive del fiume di risorgiva Tartaro, viene proposto l'itinerario immersivo "Tracce di natura e racconti di paesaggio", circa 6 km che attraversano i cinque paesaggi che animano l'Ecomuseo, per scoprirne l'evoluzione attraverso i cinque sensi. Nell'ascolto della quiete interrotta solo dallo scorrere dell'acqua e nel respirare i profumi del verde incontaminato. Punto di incontro il Cesòn - Chiesetta di San Piero in Monastero, di Via Chiesone, 12, a Gazzo Veronese.

