Tottenham choc con l’Atletico 3 gol subiti e 2 papere di Kinsky in 15? | Tudor fa entrare Vicario al suo posto

Il Tottenham ha subito una pesante sconfitta contro l’Atletico Madrid, con tre gol subiti e due errori di Kinsky in 15 minuti. L’allenatore ha deciso di sostituire il portiere con Vicario durante la partita. La squadra inglese ha affrontato la sfida con difficoltà fin dai primi minuti, portando alla sostituzione del giocatore tra il primo e il secondo tempo.

Tottenham in crisi: Kinsky sbaglia tutto, regala due gol all’Atletico Madri e Tudor lo toglie dopo appena 18 minuti. Il raccontoLecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità.

Il Tottenham è un disastro, Kinsky anche peggio: Tudor lo cambia solo sullo 0-3 e mette VicarioCi sono degli errori che possono farti buttare una stagione, forse anche una carriera.

Tottenham, avvio choc contro l'Atletico Madrid: tre gol subiti in 15 minuti, Tudor sostituisce il portiere Kinsky che si mette a piangereAvvio choc per il Tottenham sul campo dell'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League. Gli Spurs si sono trovati sotto addirittura di tre gol dopo il primo quarto d'ora di partita ... corriere.it