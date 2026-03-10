È disponibile su tutte le piattaforme digitali Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa, il nuovo singolo di Tosca con Carmen Consoli. È disponibile su tutte le piattaforme digitali Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa, il nuovo singolo di Tosca con Carmen Consoli. Il brano, adattamento di una delle esecuzioni più iconiche del repertorio di Buena Vista Social Club, Silencio, anticipa il nuovo album di Tosca Feminae in uscita per BMG dal 24 aprile. In questo incontro artistico, Tosca intreccia con l’amica Carmen Consoli un dialogo intimo, quasi notturno: la delicatezza dei fiori evocati nel titolo diventa metafora della bellezza che ci circonda, ma anche della fragilità che chiede attenzione e cura. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Tosca, fuori il singolo Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa feat Carmen Consoli

Articoli correlati

Tosca e Carmen Consoli: un ponte sonoro tra fiori e fragilitàCosa: Il nuovo singolo “Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa”, che segna l’attesa collaborazione tra due icone della musica italiana.

Leggi anche: Gli Slings annunciano “TOO CLEAN DELUXE”: fuori dal 22 gennaio. Il nuovo singolo “SMS” feat. Lubi dal 15 gennaio

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carmen Consoli

Temi più discussi: Tosca: fuori il nuovo singolo con Carmen Consoli -; Tosca e Carmen Consoli: un ponte sonoro tra fiori e fragilità; Duck Baleno - Universal Miraculous Growth -.

Tosca, esce il singolo Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa con Carmen Consoli(ANSA) - ROMA, 09 MAR - È uscito Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa (ascolta qui), il nuovo singolo di Tosca con Carmen Consoli. Il brano, adattamento di una delle esecuzioni più iconiche d ... msn.com

Tosca e Carmen Consoli insieme per Il giglio, la verbena, il glicine e la rosaUtilizziamo i cookie e tecnologie simili di tracciamento per fornirti un servizio personalizzato rispetto alle tue esigenze di navigazione e per analizzare il nostro traffico. Raccogliamo e condividia ... it.blastingnews.com

Tosca Donati. Tosca · Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa (Silencio) (con Carmen Consoli). Finalmente è arrivata la prima . Grazie Carmen Consoli, sorella d'arte. Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa (Silencio) di Raphael Hernández Adattament - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Serata cover: ‘L’ultimo bacio’ di Carmen Consoli reinventata da Mara Sattei con Mecna Codice Televoto: 03 #sanremorai #RaiPlay x.com