Tory Burch Pantalone Twill Lana | La verità

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco del Twill: come la lana di Tory Burch si comporta sulla pelle. Quando si parla di un tessuto twill in lana, ci si aspetta una struttura diagonale che conferisca al capo una resistenza superiore rispetto ai tessuti a tela semplice. Nel caso specifico dei pantaloni Tory Burch analizzati, l'immagine rivela una finitura estremamente liscia e minimale, priva di quelle rugosità tipiche della lana grezza o dei tessuti non trattati.